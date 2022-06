Zomers warm, maar daarna kans op lokaal hevig onweer: KMI kondigt code geel af

Zaterdag blijft het warm en zonnig met temperaturen die schommelen tussen 20 en 26 graden. In de loop van de namiddag kunnen zich in de Ardennen lokale onweersbuien voordoen, maar vanaf zaterdagnacht tot zondag in de late namiddag trekt een regen- en onweerszone over het hele land. Dat meldt het KMI, dat voor het hele land een waarschuwing code geel uitvaardigt. In Limburg gaat dat wel pas morgenvroeg in.

Zaterdagmiddag wisselen perioden met zon en met stapelwolken en hoge sluierbewolking elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog maar een lokale (onweers)bui is niet geheel uitgesloten in de Ardennen. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 26 graden in het binnenland.

Zaterdagavond blijft het zwoel en in de loop van de nacht trekt er vanuit Frankrijk een reeks regen- en onweersbuien over het land die lokaal hevig kunnen zijn.

Zondagochtend trekt de regen- en onweerszone verder vanuit het zuidwesten door ons land, richting Nederland en Duitsland. De onweersbuien kunnen plaatselijk hevig zijn met veel neerslag op korte tijd. Naar aanleiding van de voorspelde buien vaardigt het KMI voor het hele land een waarschuwing code geel uit. Er wordt tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd voorspeld. “In de loop van de ochtend of voormiddag zal het overal gaan regenen en op verschillende plaatsen kan er ook onweer mee gepaard gaan. Daarbij is er kans op veel neerslag in korte tijd. Ook hagel behoort tot de mogelijkheden”, zegt onze weerman Ruben Weytjens.

© KMI

In de loop van de namiddag wordt het droger vanuit het zuidwesten met meer opklaringen, maar een plaatselijke bui blijft mogelijk. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden.

Maandag stroomt koelere lucht naar onze regio. Het wordt dan wisselend bewolkt met lokale buien bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Dinsdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Woensdag zou het dan droger worden en wint het kwik er ook weer enkele graadjes bij.