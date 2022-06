Bilzenaar Gilles-Arnaud Bailly grijpt naast juniorentitel op Roland Garros

Gilles-Arnaud Bailly is er niet in geslaagd het juniorentoernooi op Roland Garros op zijn naam te schrijven. In de finale op het gravel in Parijs verloor hij in twee sets van de Fransman Gabriel Debru.

Na twee uur tennis stond de 7-6 (7/5), 6-3 eindstand op het bord van Court Simonne-Mathieu. De 16-jarige Bailly staat twingste op de juniorenranking, zijn leeftijdsgenoot Debru vijftiende.

Op weg naar de finale had Bailly onder meer de 18-jarige Amerikaan Bruno Kuzuhara, het topreekshoofd en nummer 1 bij de junioren, uitgeschakeld. In het dubbeltoernooi moest hij aan de zijde van de Zuid-Koreaan Gerard Campana Lee al na een ronde inpakken.

Bailly hoopte na Jacky Brichant (1947) en Kimmer Coppejans (2012) als derde Belg de titel bij de jongens junioren in de wacht te slepen op Roland Garros.

Door het verlies van Bailly blijft het aantal landgenoten die een grandslamtitel bij de junioren op hun erelijst hebben, steken op acht. Bij de meisjes triomfeerde An-Sophie Mestach op de Australian Open van 2011. Kirsten Flipkens was in 2003 de beste op Wimbledon en de US Open, Justine Henin won Roland Garros in 1997 en Nancy Feber Wimbledon in 1993. In een verder verleden waren er titels voor Geneviève Domken (in 1947) en Christiane Mercelis (in 1949) op Wimbledon.

