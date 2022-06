Rafael Nadal: “Ik zou liever een nieuwe voet krijgen dan de finale van Roland Garros te winnen”

“Ik zou gelukkig kunnen leven met een nieuwe voet. Iets winnen is prachtig, maar het leven is belangrijker dan eender welke titel. Zeker na de carrière die ik gehad heb”, zei Nadal. De Spanjaard staat zondag tegen de Noor Casper Ruud al in zijn veertiende finale op Roland Garros. Al zijn vorige finales wist hij te winnen. Eerder dit jaar barstte hij nog in tranen uit doordat hij lijdt aan het zogeheten Müller-Weiss-syndroom, een zeldzame voetafwijking. “De pijn vreet aan mijn geluk, niet alleen op het veld, ook in het gewone leven”, liet hij optekenen. Zelf zette Nadal de deur al nadrukkelijk open voor een afscheid na Parijs.

Dat alles maakte ook dat Nadal erg meeleefde met zijn gekwetste tegenstander. “Ik zat samen met hem bij de dokter voor we terug naar buiten kwamen (om aan te kondigen dat de match gestaakt zou worden, nvdr) en het was hard hem daar te zien wenen. Ik wens hem het allerbest en hoop maar dat hij snel terug is.” Zverev zelf postte een filmpje op sociale media waarin hij zegt dat hij vreest dat hij een ernstige blessure heeft opgelopen. De kans bestaat dat hij daardoor forfait moet geven voor Wimbledon.