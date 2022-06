Thomas Vanderveken en Véronique Leysen verwelkomen derde kindje

“Did my heart love till now? Forswear it, sight, for I ne’er saw true beauty till this night.” Met dat citaat uit Romeo and Juliet van William Shakespeare bij een foto van de ouders en de baby kondigen Véronique Leysen en Thomas Vanderveken de komst van hun derde zoontje aan. De jongen kreeg de naam Romeo mee, en kwam al op 1 juni ter wereld.

Leysen en Vanderveken hielden de komst van de nieuwe telg een tijdje geheim. Pas toen ze vijf maanden in verwachting was, kwamen ze met de boodschap dat nummer drie onderweg was. Het koppel is sinds 2008 samen, en heeft al twee kindjes: Otto (5) en Isaï (2). Vanderveken kennen we als presentator van VRT-programma’s Factcheckers,1 jaar gratis en Alleen Elvis blijft bestaan. Leysen is voormalig Ketnet-wrapper en actrice, maar houdt zich nu vooral bezig met mode en interieur.