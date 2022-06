Royal Hasselt Yachting Club is vijftigste Limburgse padelclub

Goed vier jaar geleden waren er drie padelclubs in het tennisgewest Limburg. Vrijdagavond werd de vijftigste padelclub officieel geopend en die eer was weggelegd voor de Royal Hasselt Yachting Club.

“Voortaan kan je in Limburg niet alleen fietsen door het water, maar ook padellen aan het water”, zei voorzitter Thierry Bielen trots. De drie nieuwe padelcourts liggen op de oever van het Albertkanaal met een mooi zicht op het water. Het vergde anderhalf jaar vooraleer de club groen licht kreeg van alle betrokken instanties. Zo moest bijvoorbeeld ook de Vlaamse Waterweg haar zegen geven, want het licht mocht niet in de ogen schijnen van de voorbijvarende schippers. Om het project mogelijk te maken werden het miditerrein en enkele parkeerplaatsen opgeofferd. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de petanquebanen te vernieuwen, want ook deze sport is erg populair aan de Hoogbrugkaai in Hasselt. Het totale kostenplaatje bedroeg 150.000 euro. Voor de financiering kon de club rekenen op de steun van enkele sponsors.

“We zijn fier dat we op de Yachting een totaalpakket kunnen aanbieden”, zei de voorzitter nog. “De club telt op dit ogenblik 85 boten, zes tennisterreinen, drie petanquebanen en nu ook drie padelvelden. Wij mochten de padelboot niet missen. Ons bestuur telt tien leden, maar het zijn vooral Guy Vanstraelen en Dominique Gathy die hun schouders onder dit project hebben gezet en met succes.”

De terreinen werden officieel ingespeeld door onder meer Imke Courtois. De Sporza-voetbalanaliste is ook duidelijk fan van padel. Ondertussen staat de teller al op 51 padelclubs in Limburg, want ook “Padel Papillon” in Kinrooi heeft zich aangesloten bij Tennis Vlaanderen. De padeltrein dendert verder. (jmu)

