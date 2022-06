Thierry Neuville gaat overkop in Rally van Sardinië en moet opgeven

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) rijdt halfweg de derde wedstrijddag aan de leiding in de rally van Sardinië. De Est heeft een voorsprong van 30,9 seconden op eerste achtervolger Craig Breen (Ford Puma Rally1). Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) volgt als derde op 41,2 seconden. Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rall1) en Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) moesten opgeven na respectievelijk een afgebroken wiel en een koprol.

Het werd een bewogen zaterdagochtend in de rally van Sardinië. Leider Lappi brak een wiel van zijn Toyota en moest opgeven. Ott Tänak won de eerste en tweede klassementsrit van de dag en nam de leiding met Craig Breen in zijn spoor. De Ier reed de snelste tijd tijdens de derde rit. Tänak won de vierde rit van de dag.

Thierry Neuville begon met frisse moed met een derde en een tweede tijd. Dankzij de opgave van Lappi was hij van de negende naar de achtste plaats opgeschoven. Maar nog belangrijker was de tijdwinst van 16,6 seconden op WK-leider Rovanperä (Toyota Yaris Rally1), die intussen opgeschoven was naar de zesde plaats.

Tijdens de derde klassementsrit van de dag ging het mis voor Neuville en Wydaeghe. Hun wagen ging over de kop en bleef met de vier wielen omhoog liggen. Neuville en zijn copiloot stapten uit, plaatsten de wagen terug op de wielen en reden verder om even verderop definitief te stoppen. De motor van hun Hyundai begon te koken en om verdere beschadiging te voorkomen, werd beslist te stoppen. Bijkomende moeilijkheid voor de Belgen zou zijn geweest dat ze tot zaterdagavond hadden moeten verder rijden omdat er zaterdagmiddag geen assistentie is.

Later op de dag wordt de wagen naar de assistentie in Alghero gebracht waar zal moeten blijken of Neuville en Wydaeghe zondag aan de start van de slotdag kunnen komen om zo tijdens de powerstage nog wat punten te scoren. Neuville kende dit jaar nog geen enkele zorgenvrije rally. De opgave in Sardinië is zijn eerste van het seizoen.

Door de opgave van Neuville kan Rovanperä zijn voorsprong op de Belg in het WK nog verder uitdiepen, op voorwaarde dag hij zondagnamiddag de finish haalt. Zaterdagvoormiddag verloor de Fin een handvol seconden na een spin.

Zaterdagnamiddag worden er nog vier ritten gereden. De rally van Sardinië eindigt zondagmiddag.

Neuville reed op het moment van zijn opgave rond de achtste plaats.