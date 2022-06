Lichaam aangetroffen in zoektocht naar vermiste Gino (9): “Politie houdt er ernstig rekening mee dat hij het is”

Het gebied achter de Opbraakstraat in Geleen, waar een fietspad doorheen loopt en ook speeltoestellen staan, werd zaterdagvoormiddag afgezet en de politie kwam met vele zowel herkenbare als onherkenbare voertuigen aanwezig. Er werd ook een tentje opgezet aan de achterkant van een woonhuis.

Even later meldde de politie dat er een lichaam aangetroffen werd. “Zaterdagmorgen is in Geleen een lichaam aangetroffen”, klinkt het op Twitter. “De politie houdt er ernstig rekening mee dat het gaat om de vermiste Gino. De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft mee gezocht.”

De politie geeft op dit moment geen verdere informatie, maar plant later zaterdag wel een persconferentie om meer details te geven over de zaak. Om hoe laat die zal doorgaan, werd nog niet bekendgemaakt.

Verdachte opgepakt

In datzelfde Geleen was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.10 uur een man in zijn woning, vlakbij waar het lichaam een paar uur later gevonden werd, opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de verdwijning van Gino. Wie de man is en op welke manier hij betrokken zou zijn bij de verdwijning van de jongen, werd niet meegedeeld. Volgens zijn advocaat Sjanneke de Crom wordt de man verdacht van ontvoering.

Volgens Judy Op het Veld, die het woord voert voor de familie, was de familie tevreden met de arrestatie. “Het is in elk geval iets dat er wat gebeurt”, zei zij bij het Nederlandse AD. “Je hoopt dat er iets gebeurt waardoor er duidelijkheid komt. Of deze arrestatie die duidelijkheid brengt, dat valt nog te bezien.”

De 9-jarige Gino van der Straeten verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade. Volgens een zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet rekening worden gehouden met een misdrijf.

Een buurtbewoner getuigt bij Het laatste nieuws dat zij Gino woensdagavond heeft zien vertrekken met “een man die zich voordeed als voetbaltrainer”. De woordvoerder van de politie kon dit zaterdag niet bevestigen. “Als het zo is dat getuigen dat hebben gezegd, dan zijn we daar bekend mee. We hebben heel veel getuigen gehoord, er is met iedereen gesproken die aanwezig was op het voetbalveldje op de dag van de vermissing. Dus dan is dit verhaal ook bekend.”