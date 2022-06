Bilzense kleppers en nog een hoop meer volk: Extrema maakt zich op voor drukke tweede dag

Na een succesvolle eerste dag met zo’n 17.000 bezoekers, maakt Extrema zich vandaag op voor de grootste drukte. Vandaag worden er ongeveer 25.000 enthousiaste festivalgangers verwacht op de weide in Houthalen-Helchteren.

Met Dana Montana, Todd Terje, Adriatique en Joyhauser treden er vandaag weer heel wat sterke artiesten op. Vooral naar het optreden van de Bilzenaren van Joyhauser is het uitkijken, zij spelen al om 18 uur aan District 2.

Exact om middernacht weerklonken gisteren de laatste muziektonen op de festivalweide van Extrema Outdoor. Velen onder de festivalgangers hebben er echter nog een stevige afterparty opzitten. Op de camping ging het feestje namelijk nog door tot 3 uur ’s nachts. Het wordt vandaag dan ook al uitkijken naar kleine oogjes op het terrein.

Zonnecrème

Bij enkele optredens gisteren (Pan-Pot, Maceo Plex, Adam Beyer) was de menigte al indrukwekkend, vandaag zal het nog een stuk drukker worden. Bij organisatie en hulpdiensten zijn ze daar ook van op de hoogte en bereiden ze zich voor op eventuele incidenten. Gisteren was het alleszins heel rustig aan de EHBO-post. Buiten wat mensen die langskwamen voor zonnecrème, was er daar gisteren weinig actie.

Zonnecrème kan vandaag trouwens ook goed van pas komen. Met hoge UV-waarden en temperaturen tot 27°C is het hoogzomer. ‘S avonds laat wordt het wel een beetje uitkijken voor mogelijke buien en de eerste onweershaarden.