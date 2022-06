Rik (47) ontmoet de groten der aarde en speelt mee in iconische films (of zo lijkt het toch)

“Ik moet er soms wel wat moeite voor doen, maar ik begeef me graag onder de groten der aarde.” Met behulp van het populaire programma Photoshop leek het wel of Ieperling Rik Verdru de voorbije maanden heel wat ludieke ontmoetingen had met tientallen beroemdheden wereldwijd. De creatieve duizendpoot werd afgelopen week zelf even beroemd: voor het Eén-programma Iedereen Beroemd mocht hij tonen hoe zijn nieuwe hobby helemaal uit de hand loopt.