Casper Ruud blikt vooruit op finale Roland Garros tegen Rafael Nadal: “Het lijkt een onmogelijke opgave”

Casper Ruud staat zondag in de finale van Roland Garros voor de grootste uitdaging in zijn nog prille carrière. De Noor neemt het dan op tegen Rafael Nadal, dé gravelkoning die in Parijs op een veertiende titel mikt.

Voor de 23-jarige Ruud wordt het zijn allereerste grandslamfinale. Nadal bereidt zich voor op zijn 30e, de veertiende op Roland Garros. De vorige dertien won hij allemaal.

“Tegen Rafa de finale van Roland Garros spelen is waarschijnlijk de grootste uitdaging die er is in de sport”, zei Ruud na zijn overwinning in de halve finale tegen Marin Cilic. “Zijn statistiek in de finale is 13 tegen 0, dus dat bewijst dat het bijna een onmogelijke opgave lijkt. Maar uiteraard ga ik ervoor, net zoals de dertien voor mij dat hebben gedaan.”

Ruud beseft dat hij zondagnamiddag voor een aartsmoeilijke taak staat. “We weten allemaal dat hij een grote kampioen is en hoe goed hij speelt op de belangrijkste momenten in de grootste matchen. Ik ga er gewoon proberen van te genieten”, benadrukte het nummer acht van de wereld. “Ik zal de underdog zijn en ik zal de komende nacht proberen te dromen van ongelofelijke winners en prachtige rally’s want die zal ik nodig hebben als ik ook maar een kansje wil maken. Ik zal mijn beste tennis ooit moeten spelen.”

Ruud en Nadal troffen elkaar nog nooit op de ATP Tour. Als lid van de Rafa Nadal Academy speelde de Noor wel al wedstrijdjes tegen de 21-voudige grandslamkampioen. Maar ook daar kan Ruud blijkbaar weinig moed uit putten. “Hij heeft mij eigenlijk altijd verslagen. Er waren enkele spannende sets, 7-6, 7-5, maar steeds in zijn voordeel. Maar dat was omdat we in de academie speelden en ik lief wilde zijn voor hem”, besloot de Noor met een kwinkslag.