Na het voorjaar “met de slechtst getimede corona-besmetting ooit”, herbegint Wout van Aert (27) zondag met frisse moed in de Dauphiné. Een exclusief gesprek over een gele fiets, een groene trui en een zwarte Red Bull-pet. “Ik heb een bepaald privilege ten aanzien van mijn ploegmaats. Dat is iets om waakzaam voor te zijn.”