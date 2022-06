Oekraïne voorspelt einde van oorlog over twee tot zes maanden

De Russische oorlog in Oekraïne kan nog twee tot zes maanden aanslepen. Dat zegt Michailo Podoljak, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, in een interview met de Russische, oppositiegezinde nieuwswebsite Medusa. Alles hangt af van hoe de samenlevingen in Europa, Rusland en Oekraïne naar de oorlog kijken, zegt hij.

Onderhandelingen tussen Kiev en Moskou zullen volgens Podoljak pas mogelijk worden als de situatie op het terrein verandert en Rusland niet langer het gevoel heeft dat het eenzijdig voorwaarden kan opleggen. Ook de Oekraïense hoofdonderhandelaar David Arachamia zei vrijdag dat Kiev pas opnieuw rond de tafel wil plaatsnemen als het zich in een sterkere positie bevindt.

Podoljak waarschuwt voor territoriale concessies aan Rusland. Die gaan de oorlog allerminst beëindigen. “Rusland houdt er namelijk principieel aan vast - en dat heeft Poetin al meermaals verklaard - dat alleen al het bestaan van de staat Oekraïne schadelijk is.” Podoljak is er daarom van overtuigd dat de Russische inval niet zozeer bedoeld was om specifieke gebieden te veroveren, maar om Oekraïne in zijn geheel te vernietigen. Daarom ook wil president Zelenski pas met Moskou onderhandelen als de Russische troepen zich terugtrekken uit het gebied dat ze sinds 24 februari hebben veroverd.

80.000 doden

Na meer dan 100 dagen oorlog schat Podoljak het aantal Russische dodelijke slachtoffers op 80.000. Het gaat dan zowel om militairen en pro-Russische separatistische strijders, als om Wagner-huurlingen. In het begin van de oorlog zouden aan Russische zijde tot 1.000 doden per dag gevallen zijn, maar momenteel is het aantal slachtoffers in de twee kampen vergelijkbaar, zegt Podoljak. Eerder verklaarde Zelenski al dat Oekraïne nu verliezen lijdt die oplopen tot 100 doden en 500 gewonden per dag.

Op het terrein zelf zijn de Oekraïners er naar eigen zeggen in geslaagd terrein terug te winnen op de Russen in Severodonetsk, de belangrijke stad in de Donbas waar al een tijd hevig strijd geleverd wordt.