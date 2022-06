Eén dag na einde lockdown worden vier buurten in Shanghai al opnieuw hermetisch afgesloten

Het zit de inwoners van Shanghai niet mee. Amper een dag nadat de sinds 1 april geldende lockdown er wat versoepeld was, zijn vier buurten opnieuw hermetisch afgesloten. Het coronavirus weigert er zich zomaar over te geven.

Op woensdag 1 juni was het feest in Shanghai: na twee maanden van lockdown werd eindelijk opnieuw versoepeld in de Chinese miljoenenstad. Winkelcentra en winkels gingen weer open, bussen reden weer en het grootste deel van de inwoners mocht weer naar hun werk: een zucht van opluchting ging door de stad.

Maar de hoerastemming is al omgeslagen. Door zeven nieuwe Covid-gevallen in de districten Jing’an en Pudong zijn vier buurten in de stad al opnieuw in lockdown geplaatst. Concreet betekent het dat ze helemaal afgesloten worden van de buitenwereld en aangeduid worden als gebieden met matig risico, waardoor de bewoners de komende 14 dagen hun huis niet uit zullen mogen.

Ook de 26 nauwe contacten en 106 secondaire contacten van de besmette personen zijn in quarantaine geplaatst. Meer dan 470.000 mensen zijn bijkomend getest op Covid. Volgens de overheid bewijst het dat het strenge zero-Covid-beleid van de overheid de komende maanden en jaren niet meteen zal verdwijnen in China.