Coronacrisis deed risico op burn-out sterk toenemen

Het risico op burn-out bij werknemers is de voorbije coronajaren sterk toegenomen. Terwijl in 2018 en 2019 nog bij 23,8 procent van de werknemers sprake was van een burn-outrisico, steeg dat in het najaar van 2021 tot 28,5 procent. Dat staat te lezen in een onderzoek van Securex, in samenwerking met KU Leuven.