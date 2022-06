Geen halve finale voor Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears, Oostende ontmoet in halve finale ZZ Leiden

Geen halve finale voor Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears in de BNXT play-offs. De Maneblussers, die de heenmatch in Groningen hadden gewonnen met 84-86, verloren in de eigen Winketkaai met 85-89. Leuven Bears, dat nochtans met 82-68 de heenmatch in de Leuvense Sportoase had gewonnen, ging dan weer met de billen bloot in ZZ Leiden en verloor met 81-59 in Nederland.