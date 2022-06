Nooit eerder was er meer hulp nodig om diploma te halen: “Voor één op de drie kinderen kunnen scholen niet doen wat moet”

Het einde van het schooljaar nadert, en nooit eerder zullen zoveel leerlingen speciale hulp hebben gekregen om hun diploma te behalen. Dat blijkt uit cijfers die zusterkrant Nieuwsblad verzamelde. Het buitengewoon onderwijs boomt als nooit tevoren, maar ook in de gewone scholen is de zorgvraag groter dan ooit. Bijlessen, logopedisten, de examencommissie, huisonderwijs, ondersteuning in de klas: overal stijgen de leerlingenaantallen. “Voor één op drie kinderen zijn onze scholen blijkbaar niet uitgerust om te doen wat moet”, zegt professor orthopedagogiek Pol Ghesquière (KU Leuven).