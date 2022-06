Conner Rousseau pleit voor snelle fiscale hervorming: “De regering werkt, maar niet genoeg”

Een fiscale hervorming is nodig, en ze zal er ook komen. Dat heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gezegd in een interview op Radio 1. “When at war, moet je het systeem veranderen”, zegt hij. Hij stak ook niet onder stoelen of banken dat de Vivaldi-regering niet voldoende werkt.

In het interview liet Rousseau meermaals optekenen dat we in oorlog zijn. Niet tegen het coronavirus, maar tegen de hoge (energie)prijzen. “When at war, moet je de mensen helpen”, zei de Vooruit-voorzitter. Daarom begrijpt hij dat we tijdelijk een accijnsverlaging beslissen op benzine en diesel, zoals minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voorstelt. De totale korting zou dan 17,5 euro voor een volle tank bedragen. Maar, zo zegt Rousseau: die maatregel mag maar tijdelijk zijn, want het subsidiëren van fossiele brandstof is geen goed idee op langere termijn.

Mensen moeten beschermd worden tegen de hoge prijzen en het belangrijkste daarbij is dat mensen netto meer overhouden van hun loon. “Want we worden kapot belast als we gaan werken.”

Fiscale hervorming

En dus is een fiscale hervorming dringend nodig. “We wachten op een plan van minister Van Peteghem.” Rousseau beseft dat een grote fiscale hervorming tijd nodig heeft, maar er moet wel dringend werk van worden gemaakt. Er moet deze legislatuur een plan liggen. “Die hervorming moet en zal er komen.”

Naast minder lasten op arbeid moet de fiscale hervorming kijken naar de vermogens. Die moeten volgens Rousseau meer bijdragen. “We gaan moeten vragen aan de vermogenden om eerlijk bij te dragen. Ze betalen al, maar het moet meer.” En dus is er ook een vermogenskadaster nodig om goed te weten waar de vermogens zitten.

Volgens Rousseau kan de Vivaldi-regering zich hiermee bewijzen. Want de regering werkt, maar ze werkt niet voldoende. “We moeten een tandje bijsteken en meer gaan beslissen.”