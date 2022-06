Alexander Zverev dreigt Wimbledon te moeten missen nadat zijn enkel dubbel sloeg tegen Rafael Nadal: “Het lijkt heel ernstig”

Alexander Zverev denkt dat de enkelblessure die hij vrijdag in de halve finale van Roland Garros opliep “heel ernstig” is. Er staat meteen een groot vraagteken achter zijn deelname aan Wimbledon later deze maand.

Het nummer drie van de wereld moest in zijn wedstrijd tegen Rafael Nadal opgeven aan het einde van de tweede set. Hij plooide zijn rechterenkel dubbel en moest in een rolstoel worden afgevoerd. De Duitser keerde nadien, met krukken, nog even terug op de court om de umpire te bevestigen dat hij de handdoek zou gooien.

In een videoboodschap enkele uren na zijn gedwongen exit reageerde de 25-jarige Zverev kort. “Het was een heel moeilijk moment vandaag voor mij op de court. Uiteraard was het een fantastische match tot er gebeurde wat er gebeurde. Het lijkt erop dat ik een heel ernstige blessure heb. Maar het medische team en de dokters zijn het nog aan het bekijken.”

Het incident gebeurde bij een 7-6 (10/8), 6-6 stand in het voordeel van Nadal. De Spanjaard kreeg zo zijn ticket voor de finale tegen de Noor Casper Ruud in de schoot geworpen. Hij kan zondag zijn veertiende Roland Garros winnen.

“Ik wil Rafa uiteraard proficiat wensen”, vervolgde Zverev. “Het is een ongelofelijke prestatie, een veertiende finale, en hopelijk kan hij het afmaken en nog meer geschiedenis schrijven.”