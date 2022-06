Winst voor sterke Emma Meesseman en Chicago Sky in WNBA

Een sterk spelende Emma Meesseman realiseerde in de WNBA een knappe zege met Chicago Sky versus Atlanta Dream: 65-73. Zondag wacht in Chicago een clash met ex-team Washington Mystics.

Emma Meesseman draait lekker mee in haar nieuwe team Chicago Sky. Met 16 punten, 6 rebounds (6 op 10 shots, en 4 op 4 vrijworpen) en 2 assists leidde ze met Kahleah Cooper (21 punten, 8 rebounds) de Sky na een 31-39-voorsprong halfweg naar knappe winst on the road: 65-73 versus Atlanta Dream. Met 6 op 9 prijkt Chicago Sky momenteel op een mooie derde plaats in de WNBA. Zondag wacht een nieuwe wedstrijd in eigen huis en nemen Emma Meesseman en assistent-coach Ann Wauters het op tegen Washington Mystics, een ex-team van Meeseman.

Nog geen Allemand

Julie Allemand is nog niet van de partij in de Windy City. Zij werkt vanavond met ASVEL Lyon de derde wedstrijd van de Franse finale af tegen Bourges. ASVEL Lyon staat 2-0 achter en winst is aan de orde om een sweep van Bourges te vermijden. Na de Franse finale trekt Belgian Cat Julie Allemand per direct naar Chicago voor haar tweede campagne in de WNBA.