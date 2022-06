Wat willen Rusland en Oekraïne nog bereiken na 100 dagen oorlog? Is een noodgedwongen einde van het Russisch offensief in zicht?

Meer dan honderd dagen oorlog en het einde is nog lang niet in zicht. Rusland gelooft in de verovering van de Donbas, Oekraïne verwacht dat het tij nog zal keren. En dus blijven de bommen vallen. De oorlog dreigt te evolueren richting een uitputtingsslag die jaren kan aanhouden. “Hoeveel levens is Zelenski bereid te geven per vierkante meter grond?”, zegt Patrick Bolder van het Haags Centrum voor Strategische Studies.