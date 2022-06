Negen maanden na de start van de pandemie zakte het aantal geboortes sterk. Maar nadien is er een heuse babyboom begonnen. In 2021 werden in Vlaanderen 66.560 kinderen geboren. De sterkste stijging in twintig jaar, en na jaren van daling zitten we meteen weer op het niveau van 2016. En dat terwijl de vruchtbaarheidscentra tijdens de pandemie zevenduizend afspraken moesten schrappen.