Eindelijk nieuwe invulling voor jeugdcentrum van Sihame El Kaouakibi

De breakdancers van Battle Droids nemen samen met de jeugdorganisatie Habbekrats hun intrek in het Jeugdcentrum Kiel. Dat is het voormalige Urban Center, waar ex-Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi haar werking had. Een halfjaar geleden had de stad al eens een oproep gedaan naar opvolging, maar geen enkel project voldeed toen. Twee kandidaten uit die oproep hebben nu de handen in elkaar geslagen. Habbekrats is in heel Vlaanderen actief als jeugdvereniging. Battle Droids biedt breakdance aan op hoog niveau en is vooral bekend als de winnaar van het VTM-programma Belgium’s got talent.