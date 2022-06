Spijt dat hij geen gooi deed naar het voorzitterschap van Groen heeft Kristof Calvo niet. Daarvoor is zijn bekommernis over “zijn” Vivaldi-regering veel te groot. De komende twee jaar zijn voor hem cruciaal. “Zelfs als we de rit uitdoen, is de kans reëel dat we afstevenen op een Zwarte Zondag. Dat zou onze grootste obsessie moeten zijn.”