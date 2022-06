Nederlaag tegen Nederland is grootste competitieve thuisnederlaag ooit van de Rode Duivels

Zo was het de eerste thuisnederlaag van België in een match met inzet in bijna twaalf jaar. Op 3 september 2010 verloren de Duivels met 0-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van de match werd toen gemaakt door Klose.

Het was ook de eerste nederlaag van de Rode Duivels in een Derby der Lage Landen sinds 6 september 1997. Dat is bijna 25 jaar geleden. Nederland won toen de kwalificatiewedstrijd voor het WK van 1998 in Frankrijk met 3-1 (lees meer). In de volgende acht interlands won België twee keer en werd het zes keer een gelijkspel.

Met 1-4 stond de zwaarste score op het bord tegen Nederland sinds 25 april 1976, en een 5-0-afstraffing in de Kuip.

De duidelijkste statistiek is allicht deze: de 1-4 is een evenaring van de grootste competitieve thuisnederlagen van België in de geschiedenis. Op 14 december 1996 verloren de Rode Duivels thuis tegen Nederland met 0-3. Twee jaar eerder werd met 1-4 verloren van Spanje.