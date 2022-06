Van Gaal triomfeert met Oranje in Brussel: “We hebben vandaag gewonnen omdat we meer druk zetten dan de Belgen”

De Rode Duivels liepen vrijdagavond op de openingsspeeldag in de groepsfase van de Nations League tegen een 1-4 blamage aan tegen Nederland. Louis van Gaal was na de wedstrijd niet honderd procent tevreden, ondanks de ruime zege.

“We hebben een hoog aantal minuten goed gespeeld, maar geen negentig”, aldus de Nederlandse bondscoach. “Als je 1-0 of 2-0 voor staat, ga je soms anders denken. Dat moet niet. Zo geef je de tegenstander hoop. Dat deden we in het begin van de tweede helft. Als je onze doelpunten daarna ziet, wordt het makkelijker. We komen steeds dichter bij de honderd procent van ons niveau. Het heeft ook met de tegenstander te maken. Die spelen allemaal anders. Ook België. Ik heb me aangepast aan hun kwaliteiten en ons middenveld anders gezet. Ons middenveld heeft de wedstrijd gewonnen. Al is dat misschien raar om te zeggen. De uitblinkers waren Frenkie de Jong en Steven Bergwijn voor mij. Aké was ook sterk. Zeker tegen onze vriend Lukaku.”

Volgens Van Gaal was hét grote verschil dat Oranje veel meer druk zette dan de Rode Duivels. “Ik had van tevoren een goed gevoel. Wij analyseren België en zien dat zij veel minder druk zetten. Geen idee of jullie dat hadden gezien. Maar daardoor kunnen wij er dus makkelijker onder uit spelen. We hebben vandaag gewonnen omdat we veel meer druk naar voren zetten dan zij.”

“Ik had van tevoren gezegd dat ik een goed gevoel had. Wij zien dat zij veel minder druk op de bal geven en daardoor kunnen wij er makkelijker onderuit spelen. We hebben gewonnen omdat we veel druk naar voren gaven en daar hadden zij moeite mee.”

Virgil van Dijk: “Ons plan heel goed uitgevoerd”

De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk vond dat Oranje vrijdag in Brussel op alle fronten goed heeft gespeeld. “Dit was voor ons een goede start van de Nations League”, aldus de verdediger van Liverpool bij de Nederlandse openbare omroep (NOS). “We hebben ons plan heel goed uitgevoerd. Vaak veroverden we de bal op gevaarlijke plekken. Daardoor zijn ook doelpunten gevallen.”

“Een goede overwinning, met goed voetbal, met én zonder bal hebben we uitstekend gespeeld”, vervolgde Van Dijk. “We hebben mooie goals gemaakt, iedereen was goed. Op naar meer, zou ik zeggen.” Van Dijk speelt de resterende drie duels echter niet mee, hij krijgt vakantie van bondscoach Louis van Gaal.

© BELGA

De tegentreffer in de slotfase betreurde Van Dijk nog wel. “Als verdediger wil je graag de nul houden. Helaas gaat die er dan toch in. Zij speelden in die fase alles-of-niets, wij waren misschien wat vermoeid. Het doet niets af aan deze fraaie overwinning.”

Jurriën Timber: “Soms ziet het er misschien raar uit als ik zo ver mee naar voren ga”

Jurriën Timber was vrijdag best wel tevreden over zijn spel na de ruime zege met Nederland tegen de Rode Duivels (1-4). “Ik denk dat we het als ploeg goed hebben gedaan”, zei hij na zijn zevende interland. “Dus ik ook wel.”

Timber wist van in het begin van de week al dat hij mocht beginnen tegen België. Nederlands bondscoach Louis van Gaal wil in de aanloop naar het WK in Qatar veel spelers aan het werk zien. Hij weet al wat hij heeft aan Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Daarom gaf hij de 20-jarige Timber een basisplaats voor het eerste duel in de Nations League.

© BELGA

Zijn moeder zat tijdens de match op de hoofdtribune van het Koning Boudewijnstadion met een oranje shirt met het nummer 2, het rugnummer van haar zoon.

Timber speelde agressief en drong de aanvallers van de Duivels soms terug tot op hun eigen speelhelft. “Dat is de opdracht die ik van de bondscoach heb gekregen”, zei hij. “Soms ziet het er misschien raar uit als ik zo ver mee naar voren ga.”

Timber moet binnenkort beslissen of hij bij Ajax blijft of naar Manchester United of een andere Europese topclub vertrekt. Hij heeft nog geen beslissing genomen. Maar Daley Blind gaf hem na het duel een goedbedoeld advies. “Laat hij maar bij ons blijven”, zei de linksbenige verdediger van de kampioen uit Amsterdam. “Ik heb geen invloed op zijn keuze, maar we houden hem er graag bij. Ajax moet zijn best doen om hem te houden. Hij is een goede jongen die iedere dag beter wil worden.”

Blind was ook tevreden over de wedstrijd. “We speelden als team compact en georganiseerd. We creëerden veel kansen. België deed dat veel minder, dus de zege is dik verdiend. We bewijzen hier vandaag dat we over enorme kwaliteiten beschikken. Die stellen ons ook in staat snel van tactisch plan te wijzigen. We mogen grote ambities hebben. Persoonlijk is het mij ook gelukt offensief gevaarlijk te zijn. Daar ben ik blij om.”