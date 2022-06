Ruud plaatst zich ten koste van Cilic voor allereerste grandslamfinale tegen Nadal

De Noor Casper Ruud (ATP 8) heeft zich vrijdagavond in navolging van gravelkoning Rafael Nadal (ATP 5) geplaatst voor de finale van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

In de halve finale rekende Ruud op het Parijse gravel af met de Kroaat Marin Cilic (ATP 23). Na 2 uur en 57 minuten spelen gaf het scorebord op het Court Philippe-Chatrier 3-6, 6-4, 6-2 en 6-2 aan. De wedstrijd werd overigens een kwartier lang gestaakt door een jonge vrouw die het court opliep en zich vastketende aan het net om aandacht te vragen voor het klimaat.

Voor de 23-jarige Ruud wordt het de eerste grandslamfinale uit zijn carrière. Hiervoor schopte hij het nooit verder dan de vierde ronde op een Grand Slam. Op weg naar de halve finale schakelde hij achtereenvolgens de afscheidnemende thuisspeler Jo-Wilfried Tsonga (ATP 297), de Fin Emil Ruusuvuori (ATP 61), de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 35), de Poolse David Goffin-killer Hubert Hurkacz (ATP 13) en de Deense tienersensatie Holger Rune (ATP 40) uit.

De 33-jarige Cilic was op zijn beurt niet aan zijn proefstuk toe. Hij speelde eerder op alle andere Grand Slams al een keer de finale en kroonde zich in 2014 zelfs tot eindwinnaar op de US Open. De ervaren rot versperde richting de laatste vier de Hongaren Attila Balazs (ATP 262) en Marton Fucsovics (ATP 57), de afzwaaiende thuisspeler Gilles Simon (ATP 158) en de Russische topreekshoofden Daniil Medvedev (ATP 2) en Andrey Rublev (ATP 7) de weg.

Eerder op de dag mocht Nadal, recordhouder in de Franse hoofdstad met dertien eindzeges, al een ticket voor de finale van zondag boeken. Zijn Duitse opponent Alexander Zverev (ATP 3) plooide bij een 7-6 (10/8) en 6-6 stand in het voordeel van de Spanjaard zwaar zijn enkel om en zag zich genoodzaakt de strijd te staken.