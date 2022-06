Spanje net een maatje te groot voor sterke Belgian Cats

Op het internationaal tornooi in het Spaanse Melilla hebben de Belgian Cats, vijfde op de wereldranking, met 79-70 verloren van Spanje, de nummer twee van de wereld. De Cats speelden een zeer verdienstelijke partij maar moesten uiteindelijk de duimen leggen voor de sterkere Spanjaarden.

De Belgian Cats, die sterkhouders als Emma Meesseman, Antonia Delaere, Hind Ben Abdelkader en Julie Allemand moesten missen, zijn in voorbereiding voor het WK dat van 22 september tot 1 oktober in Australië (Sydney) doorgaat. De experimentele Cats leden in Melilla tegen Italië en Spanje wel twee nederlagen maar tankten met een mix van ervaren speelsters en jonge talenten wel een portie vertrouwen.

Spanje-België 79-70KWARTS: 16-20, 22-14, 20-18, 21-18

België: (23 op 55 shots, waarvan 6 op 23 driepunters, 18 op 21 vrijworpen en 22 fouten) Ramette 2, Resimont 13, Linskens 12, Geldof 4, Becky Massey 8, Lisowa 8 , Nauwelaers 0, Billie Massey 3, Vanloo 11, Devos 0, Joris 9