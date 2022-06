Frankrijk neemt ondanks wereldgoal Benzema valse start in Nations League, ook Kroatië verrassend onderuit

Niet alleen de Belgen openden vrijdagavond hun Nations League-campagne, ook in andere poules werd de eerst speeldag afgewerkt. Favoriet Frankrijk ging in de slotminuut de boot in tegen Denemarken, Kroatië ging verrassend maar kansloos onderuit tegen Oostenrijk.

In de eerste groep van League A stonden met Frankrijk-Denemarken en Kroatië-Oostenrijk meteen een aantal kleppers op het programma.

In het Stade de France in Parijs hielden de Fransen en de Denen elkaar een helft lang in evenwicht, tot de onvermijdelijke Karim Benzema zich ermee moeide. De spits van Real Madrid kreeg de bal net na rust aangespeeld aan de zijkant van het veld, een redelijk ongevaarlijke positie dus. Maar niet voor Benzema. Nog geen vijf seconden later lag de bal al voorbij Schmeichel. Na een heerlijke een-twee met Nkunku, die de bal met de hak wondermooi terugspeelde, dribbelde Benzema de hele Deense verdediging en rondde koelbloedig af. Een wereldgoal van een wereldspits, zijn vijftigste al dit seizoen voor club en land.

Net voor de zeventigste minuut hingen de bordjes in evenwicht na een lekkere volley van Andreas Cornelius. In het slot trok diezelfde Cornelius de zege over de streep voor de Denen met een staalharde knal in het dak van het doel, doelman Lloris had helemaal geen verhaal. Een valse start voor de Fransen, de Denen nemen drie onverhoopte punten mee naar huis.

Op hetzelfde moment stonden Kroatië en Oostenrijk tegenover elkaar voor hun eerste Nations League-wedstrijd van deze campagne. Al hadden de Kroaten er meer van verwacht, zij gingen kansloos onderuit. Op een kwartier tijd was de match gespeeld, na doelpunten van Arnautovic (41’), Gregoritsch (54’) en Sabitzer (57’). Oostenrijk hield gemakkelijk stand en neemt daardoor de leiding in de groep voor Denemarken. Frankrijk staat derde, Kroatië laatste.

In groep 3 van League C hield Kazachstan de punten thuis tegen Azerbeidzjan (2-0), Slovakije klopte Wit-Rusland met het kleinste verschil (0-1).

In de eerste groep van League D won Letland dan weer overtuigend van Andorra (3-0), Moldavië klopte Liechtenstein met 0-2.