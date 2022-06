REACTIES. Simon Mignolet: “Je mag zo’n nederlaag niet zo maar aan je voorbij laten gaan”

Simon Mignolet: “Ik denk dat we een moeilijke avond beleven”, trapte doelman Mignolet een open deur in. “We maakten geen aanspraak op een overwinning of een punt. We slikken op het einde van de eerste helft de 0-1. Je probeert dan bij te sturen in de tweede helft, maar slikt dan veel te snel die tweede goal. Dan weet je dat het moeilijk wordt tegen een héél sterke ploeg. En dan volgt nog rap de 0-3 en de 0-4. Dat deze interland na een slopend seizoen komt mag geen excuus zijn. Zeker niet als je tegen Nederland speelt. Ook voor jezelf als speler en in de aanloop naar het WK. Deze twee weken krijgen we met het oog op het WK kansen om tegen goeie tegenstanders te spelen. We moeten hier vooral uit leren. Je mag zo’n nederlaag niet zo maar aan je voorbij laten gaan.”

Jan Vertonghen: “We waren zeker niet slecht begonnen en konden er in de eerste helft een paar keer goed doorspelen. Maar na het wegvallen van Rom hadden we nog maar weinig stootkracht. Ik denk dat het plan om hem op rechts te isoleren tegen Aké wel werkte. Daarna was het aanpassen en kwam Nederland beter in zijn spel. Ze hadden goeie mogelijkheden en scoorden dan ook al die 1-0 voor de rust. Daarna pakken we die 2-0 veel te rap. Of dat kwam doordat wij na een zwaar seizoen niet echt zin hadden in deze Nations League? Nee, de Nederlanders hebben net zoveel spelers als wij die in even zware topcompetities spelen. Volgens mij kwam dit niet door fysieke tekortkomingen. Wel hadden we veel problemen hun uitzakkende spits onder controle te krijgen. Dat werd op een gegeven moment echt wel pijnlijk. Het is goed dat dit nu gebeurt, zo vroeg in de voorbereiding op het WK. Ik had natuurlijk liever 4-1 gewonnen, maar langs de andere kant staan we nu weer met beide voeten op de grond. We moeten hard blijven werken, want niets komt vanzelf.”