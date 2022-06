Rode Duivels met billen bloot tegen Oranje: alarmfase rood half jaar voor WK

Vernederd in eigen huis. Oranje speelde de Belgen vrijdag in Brussel op een hoopje en trok met een 1-4 zege huiswaarts. De zwaarste thuisnederlaag van deze generatie tot nu toe. En dat op minder dan een half jaar van de WK-start. Alarmfase rood.

In de Nederlandse spelersbus, vrijdagavond als Louis van Gaal met zijn jongens richting Koning Boudewijn Stadion bolt. Helemaal achteraan zitten Virgil van Dijk en Frenkie de Jong naast elkaar. Vraagt van Dijk: “Weet jij hoe een Belg een muis vangt?”. De Jong kijkt met stomme blik naar zijn ploegmaat: “Euh, nee, joh, weet ik niet.” Van Dijk: “Hij jaagt de vlieg onder de kast en zaagt vervolgens de pootjes weg.”

Jawel, er is in Nederland vaak gelachen met de Belgen. Dat was vrijdagavond in het Koning Boudewijn Stadion niet anders. Van Dijk en co gierden heel de eerste helft lang. Op een korte Belgische opflakkering na (Castagne schoot net voor het kwartier op de lat) domineerde Oranje 45 minuten. Het had bij de rust zomaar al 1-5 kunnen staan.

© BELGA

Gelukkig waren de Nederlanders in die eerste periode erg slecht bij schot. Berghuis, Depay, Blind. Allemaal hadden ze moeten scoren. Alleen Bergwijn deed dat ook. De aanvaller van Tottenham kreeg meer ruimte dan een stinkdier in een overvol café. Vier Belgische beren stonden erbij en keken ernaar. De defensie van Martinez blijft een probleem, dat werd ook tegen Nederland nog maar eens duidelijk. Bergwijn knalde heerlijk raak. Zo stond het in de 39ste minuut dan toch 0-1. Slechts 0-1.

De Bruyne in spits

Tot overmaat van ramp was Romelu Lukaku toen allang richting douche verdwenen. De Chelsea-aanvaller werd na dik twintig minuten ongelukkig aangelopen door Aké en moest geblesseerd van het terrein. Roberto Martinéz wisselde zijn topschutter door Leandro Trossard. De Bruyne werd een valse negen, zoals ze dan zeggen. Een succes werd die ingreep niet.

Akkoord, Pep Guardiola heeft de Limburgse Drongenaar zo ook al uitgespeeld. En Pep weet wat hij doet. Maar Martinez’ wissel in een thuismatch tegen de nummer tien van de wereld zegt veel. Veel over de grote leegte na Lukaku. Michy Batshuayi bleef vrijdag tot minuut 67 aan de bank plakken. Want tijdens de rust was Dries Mertens ingevallen voor een te bleke Eden Hazard, hij ging als diepste aanvaller spelen. De Bruyne verhuisde naar de rechterkant.

© BELGA

De Rode Duivels kampen dus niet alleen met een probleem achterin, maar ook voorin. En op de zijkanten was het vrijdag al niet veel beter. Want ook na de rust werden de Belgen van het kastje naar de muur gespeeld. De Nederlanders bleven lachen en schateren, Boyata bleef slecht uitvoetballen, wat Depay op weg zette naar de 0-2. Dumfries zorgde voor een derde Nederlands doelpunt en opnieuw Depay maakte de vernedering compleet: 0-4. Vertonghen, Trossard, De Bruyne en Mertens drongen nog aan, maar meer dan een eerreddertje van Batshuayi zat er niet in.

Fluitconcertjes

Fluitconcertjes stegen na de pandoering op uit de uitverkochte tribunes. Misnoegde Belgische supporters. Ongeruste Belgische fans ook. Want Roberto Martinez zoekt altijd het positieve in een wedstrijd en in zijn ploeg, maar deze onverwacht zware thuisnederlaag is alarmerend op minder dan een half jaar van de WK-start. De zwaarste ooit voor deze gouden generatie, nadat in 2018 ook al eens met 5-2 werd verloren van Zwitserland. Van hun tien laatste wedstrijden wonnen de Rode Duivels slechts de helft. Dat stemt tot nadenken. En bewijst dat Roberto Martinez werk voor de boeg heeft. Bergen werk.

© BELGA

Vrijdagnacht, alweer in de Nederlandse spelersbus, na de 1-4. Frenkie de Jong duwt met zijn elleboog maatje Virgil van Dijk aan. “Hej, Virgil, de pootjes van die kast hebben we vanavond netjes weggezaagd, hé? Belgisch vliegje gevangen.”

BELGIË: Mignolet – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, Vanaken, Witsel, Castagne – De Bruyne, Hazard, Lukaku.NEDERLAND: Cillessen (7) – Timber (6), Van Dijk (7), Aké (6) – Dumfries (7), de Jong (8), Berghuis (6), Blind (6) - Klaassen (6), Bergwijn (7), Depay (8). VERVANGINGEN: 26’ Lukaku door Trossard, 46’ Hazard door Mertens, 46’ Vanaken door Onana, 67’ Witsel door Batshuayi, 67’ Meunier door Carrasco, 74’ Aké door de Ligt, 83’ Berghuis door Koopmeiners.DOELPUNTEN: 40’ Bergwijn 0-1, 51’ Depay 0-2, 61’ Dumfries 0-3, 65’ Depay 0-4, 93’ Batshuayi 1-4.GELE KAARTEN: Mertens.SCHEIDSRECHTER: José Maria Sanchez.