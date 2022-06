België weer vrij verklaard van vogelgriep

België is officieel vrij van de vogelgriep. De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH-OIE) heeft een verklaring van ziektevrije status die door ons land was ingediend, goedgekeurd. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vrijdag.

De vogelgriep was in België aanwezig sinds op 11 november een besmetting was vastgesteld bij een wilde vogel. Er waren nadien tientallen besmettingen bij wilde vogels, en bij hobbypluimveehouders en professionele pluimveehouders werden uiteindelijk zes uitbraken van HPAI ( hoogpathogene aviaire influenza) vastgesteld, met een laatste geval op 29 maart.

Tijdens de vogelgriepperiode verloor België zijn virusvrije status bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, en dat leidde tot strenge beperkingen voor de uitvoer van pluimvee en producten. “Het herstel van onze vrije status zal het mogelijk maken dat vele embargo’s worden opgeheven en dat onze export wordt hersteld”, zegt het FAVV.

Ook David Clarinval (MR), federaal minister van Landbouw, zegt verheugd te zijn dat België weer ziektevrij is verklaard op internationaal niveau. “Aangezien de professionelen in de huidige economische context al genoeg moeilijkheden ondervinden, is het herstel van de vrije status echt goed nieuws”, zegt hij.

Het FAVV roept wel op om voorzichtig te blijven. “Het virus circuleert nog steeds actief in de wilde vogelpopulaties in Europa en het risico op besmetting voor pluimvee- en vogelhouderijen blijft reëel”, zegt het agentschap. Eind april 2021 was België ook al eens vogelgriepvrij verklaard, maar enkele maanden later was die status weer ingetrokken.

Enkele weken geleden werd ook de ophokplicht voor pluimvee ongedaan gemaakt.