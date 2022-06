Wild zwijn doemt plots op uit zee, zet strand op stelten en verwondt zonneklopper

Zonnekloppers op het Spaanse Playa del Albir moesten het vrijdag plots op een lopen zetten toen een wild zwijn uit zee kwam. Het everzwijn zette het strand op stelten en verwondde ook een 67-jarige vrouw door haar in het been te bijten. De anderhalve centimeter diepe wonde werd verzorgd op het strand en de vrouw werd uiteindelijk uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het zwijn kon intussen naar een kampeerplaats vluchten, maar werd later gedood door de politie. Volgens de ordediensten was het wilde zwijn een te groot risico voor mensen in de buurt en veroorzaakte het te veel onrust onder de strandgangers.