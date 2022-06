“Stilte voor de storm: kans op onweer en veel neerslag op korte tijd”

In de nacht naar zondag draait de hoogtestroming van west naar zuid en dat betekent dat nieuwe buien vanuit het zuiden tegen de ochtend Limburg in het vizier krijgen. In de loop van de ochtend of voormiddag zal het overal gaan regenen en op verschillende plaatsen kan er ook onweer mee gepaard gaan. Daarbij is er kans op veel neerslag in korte tijd.

Zondag bevinden we ons in Limburg in onstabiele luchtmassa’s waarin zeer gemakkelijk buien tot ontwikkeling komen. Daarbij is er dan ook kans op onweer en lokaal veel neerslag in korte tijd. Hoe de dag er in z’n geheel komt uit te zien is nog onzeker.

In de loop van de ochtend of in de loop van de voormiddag zal een eerste buiengolf van zuidwest naar noordoost over Limburg trekken. Daarbij kan het regionaal stevig onweren en zou er op sommige plaatsen veel neerslag in korte tijd kunnen vallen. Ook hagel behoort tot de mogelijkheden.

Over hoe het daarna verder moet geraken de verschillende weercomputers het niet eens.

- Sommigen berekeningen laten het vervolgens nog langdurig regenen, zonder onweer.

- Andere prognoses laten het na een poosje druilerig weer voor de rest van de dag helemaal droog worden.

- En dan bestaat er ook nog een scenario waarbij de zon er na de eerste buiengolf snel door weet te komen waardoor het vlot kan opwarmen naar temperaturen ruim boven 20°. En dát zou dan weer voeding kunnen geven voor het ontstaan van nieuwe, soms intense buien in de late namiddag of avond.

Regionaal kunnen er in de loop van de dag grote neerslagsommen verzameld worden, mogelijk tot meer dan 50 liter per vierkante meter. Op veruit de meeste plaatsen zal het beduidend minder zijn.

Afhankelijk van de bewolkingsgraad kan de temperatuur oplopen naar een waarde tussen 20 en 25°C.

De matige tot soms vrij krachtige wind draait van oost in de ochtend naar zuidwest in de loop van de namiddag. Tijdens een onweersbui is het altijd even opletten voor lokaal zware rukwinden tot meer dan 80 km/u.

