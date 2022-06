Zieken tijdens sportklassen in Blankenberge aan betere hand, één leerkracht opgenomen in ziekenhuis

Van de 26 kinderen en 8 leerkrachten die ziek werden tijdens sportklassen in Blankenberge, zijn de meesten aan de beterhand. Eén leerkracht werd opgenomen in het ziekenhuis voor bijkomende testen en medische opvolging, zo meldt Sport Vlaanderen vrijdagavond.

72 kinderen en 24 begeleiders uit twee verschillende scholen – De Brem uit Zandvliet en De Mozaïek uit Geraardsbergen – namen deze week deel aan een sportkamp in Blankenberge. 34 van die 96 deelnemers – 26 kinderen en 8 begeleiders - werden ziek.

Het lijkt erop dat de zieken getroffen werden door een buikvirus, maar zoals aangekondigd is ook het voedselagentschap (FAVV) langsgegaan op de verblijfplaats, Sport Vlaanderen Blankenberge. Er werden stalen genomen van het eten om te bekijken of er eventueel sprake is van een voedselvergiftiging. De resultaten van dat onderzoek worden midden volgende week verwacht.

De school uit Zandvliet heeft de sportklas stopgezet, de kinderen zijn opgehaald door hun ouders. Voor de school uit Geraardsbergen eindigde de sportklas sowieso vrijdag. De kinderen vertrokken in de loop van de dag met de bus naar huis.