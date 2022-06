Ook in België scheert ‘Top gun’ hoge toppen: enkel Spider-man doet beter

Niet alleen in Amerika zaten bioscoopgangers te wachten op de terugkeer van kapitein Maverick. Het vervolg op Top gun is ook in de Belgische zalen een publiekstrekker. De film behaalde niet alleen het beste openingsweekend na de coronapandemie, ze heeft ook de tweede beste openingsweek achter de rug.

Bijna 200.000 Belgen haastten zich in één week naar de bioscopen. Enkel Spider-man: no way home lokte post-covid meer mensen naar de bioscopen. Daarmee stoot Tom Cruise de James Bondfilm No time to die van de tweede plaats. Intussen bracht de film wereldwijd al meer dan 300 miljoen dollar op.