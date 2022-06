Het golf heeft zijn Tipp-Ex-gate. De Japanner Hideki Matsuyama (30), vorig jaar winnaar van het meest prestigieuze toernooi ter wereld, werd voor het eerst gediskwalificeerd. De markeringen op zijn club tijdens het Memorial Tournament waren te opzichtig. Er was geen vuiltje aan de lucht geweest als er iets minder kwistig met de corrector was omgesprongen. Want het is een, euh, dunne lijn tussen wat mag en niet mag.