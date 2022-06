Vanaf 10 juni wordt de brughelft aan de kant van Kuringen opgevijzeld en moet het verkeer zeven weken over de brughelft aan de kant van Godsheide. Vanaf 1 augustus tot 19 september wordt omgekeerd gewerkt. — © Sven Dillen

Hasselt

Vermijd deze zomer de kanaalbrug van de Kempische Steenweg in Hasselt. Vanaf vrijdagavond 10 juni gaat één brughelft dicht en moet al het autoverkeer over de andere brughelft. Dat is nodig om de brug te verhogen.