Tottenham-speler Emerson Royal is slachtoffer van gewapende overval in thuisland Brazilië

De Braziliaan Emerson Royal, speler van Premier League-club Tottenham Hotspur, is in zijn thuisland het doelwit geworden van een gewapende overval. Dat bevestigde de politie van de stad Americana in de deelstaat São Paulo vrijdag.

Volgens het politierapport kwam er ‘s morgens vroeg een telefoontje binnen over een poging tot diefstal, waarbij een politieagent ingreep en er ook sprake was van enkele schoten. De vermeende dief raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Een vuurwapen werd in beslag genomen.

Emerson Royal genoot in zijn geboortestreek van vakantie met familieleden en vrienden.