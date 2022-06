Domper voor Rode Duivels tegen Nederland: Romelu Lukaku halfweg eerste helft al geblesseerd gewisseld

De Rode Duivels zijn halfweg de eerste helft tegen Nederland Romelu Lukaku kwijtgespeeld. De Belgische aanvaller was vooraf onzeker maar mocht toch starten voor de opener van de Nations League. Na 21 minuten botste de spits van Chelsea tegen Nathan Aké en greep naar de enkel. Lukaku probeerde wel verder te spelen, maar liet zich enkele minuten later toch vervangen. Leandro Trossard kwam in zijn plek.