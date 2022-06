Gespecialiseerd drugsteam werpt meteen zijn vruchten af op Extrema Outdoor

Via de app, op sociale media en ook op de LED-schermen: er werd alles aan gedaan om de festivalgangers op Extrema Outdoor er attent op te maken dat er gevaarlijke drugs rondgaan op het festival. Woordvoerder Lomme Valkeneers licht toe: “We hebben sinds dit jaar een testdorp, speciaal om drugs te controleren. Alles wat we vinden bij de controles gaat meteen naar daar. Binnen de 15 seconden weten we dan hoe gevaarlijk een bepaalde stof is. Als blijkt dat een bepaalde drug gevaarlijk is, wordt er een team bij elkaar geroepen en beslissen we wat we ermee doen. Deze pil werd gevonden bij een controle aan de ingang. In het testdorp troffen ze een verhoogde dosis MDMA aan van 300 milligram. Niet levensbedreigend, maar wel zeer gevaarlijk voor het lichaam. Door de hoge concentratie MDMA krijg je een verhoogde hartslag en bloeddruk. Daarom hebben we beslist dat we meteen gingen communiceren. Via de app, sociale media en de LED-schermen bereiken we zo’n 15.000 mensen. Daarnaast hebben we ook ons team van Safe & Sound uitgestuurd. Zij waren sowieso aanwezig aan de drugspreventiestand, maar nu zijn ze de wei opgestuurd om zoveel mogelijk mensen te informeren.”

Geen meldingen

Dankzij het testdorp boeken ze bij Extrema Outdoor enorm veel tijdswinst. Bij het fatale drugsgeval van vorig jaar kon de gevaarlijke pil pas na twee uur geïdentificeerd worden. “Voorheen moesten we de drugs nog naar de toxicoloog sturen”, zegt Valkeneers. Dat ging allemaal heel snel, maar nam uiteindelijk toch zo’n 2 uur in beslag. Nu kunnen we hetzelfde in 15 seconden.”

Er zijn verder geen meldingen binnengekomen van mensen die ziek of onwel geworden zijn. De snelle reactie loont dus. “We hebben tot dusver geen meldingen binnengekregen van personen die ziek of onwel geworden zijn. We weten niet hoeveel van die schadelijke stoffen er in omloop zijn, maar de snelle reactie en communicatie van ons kan daar ook aan geholpen hebben. Dankzij dit nieuwe systeem kunnen er levens gered worden”