Laatste twee klassementsritten geannuleerd in Rally van Sardinië, Thierry Neuville is negende

Na een moeilijke ochtend door problemen aan de versnellingsbak kreeg Neuville niet veel gelegenheid meer om iets goed te maken. Hij tekende voor de zevende tijd in de zesde klassementsrit en de vierde tijd in de zevende klassementsrit. Klassementsproeven acht en negen werden geannuleerd. De eerste annulatie kwam er om veiligheidsredenen, de tweede vanwege problemen bij het transfereren van de voertuigen.

In het algemeen klassement is Neuville negende, op 2:07.2 van de Finse leider Esapekka Lappi (Toyota). Die nam de leiding over van de Est Ott Tänak (Hyundai). Lappi telt 0,7 seconden voorsprong op Tänak en 15,1 seconden voorsprong op de Fransman Pierre-Louis Loubet (Ford). De Finse WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota), die de eerste drie WK-manches (Zweden, Kroatië en Portugal) won, is achtste, op 1:13.1. Hij moest vrijdag de weg openen.

. Stand na vrijdag:

1. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota) in 1u10:41.9

2. Ott Tänak - Martin Järveoja (Est/Hyundai) +0.7

3. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (Fra/M-Sport Ford) +15.1

4. Craig Breen - Paul Nagle (Ier/M-Sport Ford) +15.5

5. Dani Sordo - Candido Carrera (Spa/Hyundai) +16.1

6. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (Fra/M-Sport Ford) +30.8

7. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (Jap-Ier/Toyota) +1:05.5

8. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +1:13.1

9. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +2.07.2

10. Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen (Noo/Skoda) +2:20.8

Winnaars klassementsproeven: Neuville (KP1), Evans (KP2), Lappi (KP3, KP7), Sordo (KP4, KP5), Tänak (KP6)

Klassementsproeven 8 en 9 werden geannuleerd.

Opgave: Elfyn Evans - Scott Martin (GBr/Toyota)