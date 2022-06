Kangoeroes Mechelen heeft er opvallende supporter bij: Kim Clijsters gespot in de tribune

Hoog bezoek vrijdagavond in de tribunes van Kangoeroes Mechelen, dat zijn terugmatch in de kwartfinales van de BNXT play-offs afwerkte tegen Groningen. Kim Clijsters was kwam kijken naar het team van Kristof Michiels, die jarenlang de assistent was van Kims man Brian Lynch bij Limburg United en Charleroi. Clijsters is in het land omdat ze zondag op het tennistoernooi van Rosmalen een tribute wedstrijd speelt tegen onder meer Elise Mertens.