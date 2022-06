Twee fietsers gewond bij ongevallen in Genk

Een 68-jarige man uit Genk is donderdag rond 17 uur gewond geraakt bij een ongeval in de Grotestraat in Genk. Daar botsten een fietser en een auto.

Vrijdagmorgen zijn een fietser en een auto gebotst in de Steenbakkerijstraat in Genk, vlakbij de secundaire scholen. Een 49-jarige Genkenaar raakte gewond.

In de Woudstraat, nabij de industriezone Genk-Noord, zijn vrijdagmiddag rond 13.30 uur twee voertuigen gebotst. Daarbij raakten een 27-jarige Maasmechelaar en een man van 53 uit Genk gewond.