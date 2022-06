Spoor van Gino (9) stopt vlak bij woning van zijn zus: dit weten we al over zijn verdwijning

Weggelopen, ontvoerd of nog erger? Bij de vermissing van de negenjarige Gino van der Straeten houdt de politie nog met alle scenario’s rekening. De jongen is woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade, niet ver van de Belgische grens, verdwenen. Het spoor dat een speurhond vrijdag volgde, stopt in de buurt van de woning van zijn zus waar hij verbleef. Gevreesd wordt nu dat hij daar in een auto stapte. We lijsten alles wat we tot nu toe weten over deze onrustbarende verdwijning op.