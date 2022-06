Benefiettour voor MS naar de Mont Ventoux vertrokken uit Kanne

Bij restaurant K in Kanne vertrok vrijdag 3 juni in alle vroegte een groep hulpverleners richting Frankrijk, waar maandag 6 juni zowat 800 wielrenners gaan rijden om geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte MS. Deze benefiettour vindt plaats op de beruchte Mont Ventoux, gekend o.m. van de Tour de France, en start in Malaucene. De uitdagende wedstrijd - ook wel KTMS of Klimmen Tegen MS genoemd - is een jaarlijks terugkerend sportief evenement.

De hulpverleners van het team Star of Life - van de Kannerse arts Jos Benders - zorgen voor de nodige hulp bij eventuele medische ongemakken of problemen. Het zijn allemaal vrijwilligers die door de week werkzaam zijn in ziekenhuizen en bij ambulancediensten.

Eddy Vandoren