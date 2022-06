Dat Adil El Arbi (33) en Bilall Fallah (36) goed bezig zijn, is intussen een understatement. Vorige week gooide het regisseursduo nog hoge ogen in Cannes, nu trekken ze opnieuw volop de kaart van Hollywood. Met de reeks ‘Ms. Marvel’ maken ze hun intrede in de populaire wereld van, wel ja, Marvel. Ze introduceren er meteen de eerste islamitische superheld.