Wellen

Een jaartje geleden poseerden Yanaika Skrzyszkowiak en haar schoonbroer en zakenpartner Niels Vranken nog met een klophamer en een drilboor in hun hoeve in Wellen. Intussen is hun nieuwe restaurant ‘The Black Knife’ klaar. De voormalige deelneemster van ‘Mijn Restaurant’ loopt over van ambitie.