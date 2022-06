Bilzenaar Gilles-Arnaud Bailly speelt finale van Roland Garros bij juniores

Gilles-Arnaud Bailly heeft zich geplaatst voor de finale van het juniorentoernooi op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De zestienjarige BIlzenaar won in drie sets van een Pool.

De wedstrijd lag na afloop van de eerste set enkele uren stil wegens regenval in Parijs. Tijdens die onderbreking vond Bailly duidelijk de moed om het snelle verlies van de eerste set helemaal recht te zetten en de tweede en derde set vlot te winnen. Bailly staat 20e op de juniorenranking, Pawelski 41e.

In de finale speelt Bailly tegen de Fransman Gabriel Debru (ITF 15), die in zijn halve finale de Kroaat Dino Prizmic (ITF 11) uitschakelde in drie sets: 6-1, 0-6 en 6-3. Op weg naar de halve finales schakelde Bailly onder meer de 18-jarige Amerikaan Bruno Kuzuhara, het topreekshoofd en nummer 1 bij de junioren, uit.

Bailly kan de tiende Belg worden die een grandslamzege boekt, de derde bij de jongens. Kimmer Coppejans (in 2012) en Jacky Brichant (in 1947) gaven het goede voorbeeld en triomfeerden op Roland Garros.