City Football Group haalt ex-speler van … Arsenal naar Lommel als hoofdtrainer

Steve Bould wordt de nieuwe trainer van Lommel SK. De Engelsman speelde bijna 300 wedstrijden in de Premier League voor Arsenal en was bij The Gunners zes jaar assistent-trainer van de Franse topcoach Arsene Wenger.

City Football Group heeft de knoop eindelijk doorgehakt. Steven Bould wordt de nieuwe hoofdcoach van Lommel SK. De Engelsman verdiende als verdediger zijn strepen op het hoogste niveau in Engeland, waar hij 400 wedstrijden speelde. De meeste daarvan opvallend genoeg niet in het blauw van Manchester City, maar … in het rood van Arsenal.

Bould kwam in 1988 van Stoke naar Arsenal en zou elf seizoenen op Highbury blijven. Op zijn fraaie palmares staan twee titels in de First Division in 1989 en 1991 (toen het hoogste niveau in Engeland, nvdr), de FA Cup en de League Cup in 1993, de Europese Beker der Bekerwinnaars in 1994 en de dubbel Premier League en FA Cup in 1998.

© REUTERS

Hij speelde nog bij Sunderland en nam in 2000 afscheid als speler. Bould keerde terug naar Arsenal als jeugdcoach en was zelfs zes seizoenen assistent van de Franse toptrainer Arsene Wenger bij het eerste team. Na achttiende maanden aan de zijde van Unai Emery werd hij overgeplaatst naar het beloftenteam van Arsenal.

Vorige maand raakte bekend dat de wegen van Bould en Arsenal na 33 jaar scheiden. “Het was een heel moeilijke beslissing”, zei Per Mertesacker, het hoofd van de academie van Arsenal daar toen over. “Steve heeft een ongelofelijke verdienste als speler en was een inspiratiebron voor heel veel jonge spelers in onze academie.”

Het voormalige icoon van Arsenal werd ingelijfd door Manchester City Group en mag volgend seizoen zijn kunnen bewijzen bij Lommel SK in 1B. Hij tekent een contract van onbepaalde duur. “Ik ben verheugd om me aan te sluiten bij Lommel SK binnen de City Football Group en om te werken met zo’n getalenteerde groep spelers”, zegt Bould over zijn nieuwe job. “Het is een geweldige tijd om bij de club te komen en deel uit te maken van een spannend avontuur in de komende jaren.”

“We zijn verheugd om Steve naar Lommel SK te halen als de nieuwe hoofdcoach”, zegt sportief directeur James McCarron in een persbericht van de club. “Steve brengt een schat aan ervaring mee op de hoogste niveaus van het professionele voetbal, zowel als speler en als coach.”

LEES OOK. Franse middenvelder twee jaar langer bij Lommel SK

De namen van de assistenten kennen we volgende week als alle handtekeningen zijn gezet. Steve Bould is momenteel nog met vakantie. De officiële voorstelling volgt later.

Groen-wit hervat de trainingen op maandag 20 juni, de medische proeven staan vier dagen eerder gepland. In juli trekt de voltallige selectie en staf alvast één week op stage naar Manchester City. Er zullen op het trainingscomplex van de Engelse kampioen ook twee oefenwedstrijden afgewerkt worden. Het volledige oefenprogramma zal later bekendgemaakt worden.