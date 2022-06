Uitgebreide blauwe zak zorgt voor 8 kilo extra pmd

Sinds vorig jaar mogen er meer soorten afval in de pmd-zak. Het streefdoel was om daarmee het ingezamelde pmd te laten stijgen met ongeveer 8 kilogram, tot 23 kilogram. Nu blijkt dat de stijging zelfs 8,5 kilogram bedraagt.

“De eerste tekenen waren een tijdje geleden al positief, maar nu het systeem via alle intercommunales over heel Vlaanderen is uitgerold, is het duidelijk dat de inzameling van pmd er sterk op vooruit is gegaan”, zegt Perdaens. “Het toont nogmaals aan dat recycleren en sorteren in het DNA van de Vlaamse huishoudens zit.”

“In bepaalde regio’s zien we nog marge voor verbetering”, zegt Demir. “Fost Plus blijft dan ook in nauw overleg met de lokale overheden via verschillende kanalen de sorteerregels communiceren, met het oog op het verhogen van de selectieve captatiegraad van pmd.”